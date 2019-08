Sotto gli alberi di Viale Stazione per salvarli

BELLINZONA - Un gruppetto di manifestanti si è seduto oggi sotto gli alberi di Viale Stazione, a Bellinzona, per manifestare in modo pacifico contro il taglio delle piante che dovrebbe avere luogo a seguito del progetto di riammodernamento della strada. Saranno circa un centinaio gli alberi, quasi secolari, che verranno estirpati.

Per questo motivo il Movimento Sciopero per il Clima ha deciso di attivarsi in tal senso, organizzando l’azione simbolica a favore del mantenimento delle piante all’interno del progetto in questione.

Tale azione vuole altresì ribadire l’importanza del verde all’interno dell’ambiente urbano. «È stato più volte dimostrato come la presenza degli alberi abbia un influsso diretto sulla qualità dell’aria, sulla temperatura percepita e più in generale sul microclima cittadino», ha sottolineato il Movieento in una lettera inviata all'Esecutivo cittadino. «L’ombra creata, infatti, permette di ridurre sensibilmente la temperatura al suolo, arrivando a creare differenze comprese tra i 10 ed i 25 gradi».