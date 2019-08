Lily Isabel è stata ritrovata in Francia

BELLINZONA - Si è risolta nel migliore dei modi la scomparsa di Lily Isabel Salas Olivari. La donna spagnola di 73 anni, vista l'ultima volta lunedì mattina a Locarno, è stato ritrovata «in buone condizioni fisiche» in Francia.

«L'avviso di scomparsa è da revocare», precisa la polizia cantonale in un comunicato appena giunto in redazione, in cui non vengono specificati i motivi per cui la donna residente a Porto Ronco aveva fatto perdere le proprie tracce. «Non verranno rilasciate ulteriori informazioni in merito alla fattispecie», conclude la polizia.