LUGANO - «Se siete qui per il funerale dell’aeroporto, è un po’ presto». Così il consigliere di Stato Claudio Zali, direttore del Dipartimento del territorio, che ha dovuto lasciare poco fa la riunione straordinaria del cda di Lugano Airport in corso a Palazzo Civico a Lugano. «Il cda è unanime: bisogna perseguire la linea intrapresa, ottenendo il risanamento finanziario della società» ha spiegato alla stampa. E ha sottolineato: «Niente panico, non termina oggi l’avventura dell’aeroporto».

Insomma, in primis va superata «l’emergenza finanziaria», come ha detto a più riprese. E in seguito «ci sarà il tempo necessario per fare i passi successivi». Nella situazione attuale - ha detto - «è difficile trattare con partner per firmare contratti impegnativi».

La questione del finanziamento è però nelle mani del Consiglio comunale di Lugano e del Gran Consiglio. «Se il risanamento finanziario non avverrà, si andrà verso un rapido declino della situazione, con il fallimento della società, la chiusura dello scalo, la perdita di posti di lavoro e di tutto ciò che significa la presenza della struttura sul territorio».

La riunione straordinaria del cda di Lugano Airport è stata convocata in particolare dopo che lo scorso venerdì la zurighese Zimex Aviation aveva fatto sapere - per tramite di un comunicato stampa - che non intende operare voli di linea dallo scalo di Agno. Questo nonostante, a dire dei vertici dell’aeroporto, vi fosse già un accordo. Tanto da inserire la società nello studio di recente elaborato dal Centro per le competenze aeronautiche dell’Università di San Gallo. Studio in cui la collaborazione con la Zimex rappresenta un tassello fondamentale per il rilancio della scalo.

E i vertici dello scalo luganese non si devono confrontare soltanto con la questione Zimex. Negli scorsi giorni anche la compagnia aerea Swiss - attualmente la sola che opera voli di linea da Agno per tutto l’anno, con destinazione Zurigo - aveva messo in discussione il collegamento. E il ceo Thomas Klühr aveva ventilato l’ipotesi di trasferire i viaggiatori sul treno a partire dalla fine del 2020, quando sarà messa in esercizio la galleria di base del Ceneri.

Nel frattempo l’Ufficio presidenziale del PLR di Lugano chiede il ritiro del messaggio per il rilancio dell’aeroporto. O l’azzeramento del cda.