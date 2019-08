Il Consiglio di Stato in bicicletta

GUDO - "Voglio andare a vivere in campagna" canticchia Norman Gobbi in sella alla bicicletta. Dopo le vacanze estive, il Consiglio di Stato ticinese si è ritrovato al completo questa mattina per la tradizionale gita che precede la ripresa dell'attività politica.

A organizzare la "passeggiata di Governo" ci ha pensato quest'anno Christian Vitta, nel ruolo di presidente. E ha scelto il verde del Piano di Magadino. Tre le tappe principali: i Fortini della fame di Camorino, il Demanio agricolo cantonale e la sede ticinese di Agroscope a Cadenazzo.

In abiti casual, accantonati (per il momento) gli eventuali pareri diversi su argomenti politici, i membri del Governo hanno ripercorso la storia dei due manufatti e dei lavori di ristrutturazione realizzati recentemente, hanno pranzato insieme e in bicicletta si sono recati presso un’azienda orticola del piano. La gita è proseguita poi con una visita a una delle due aziende agricole di proprietà del Cantone, a Gudo. Il programma della giornata si concluderà con una visita al campus dell’istituto di ricerca Agroscope.

TiPress