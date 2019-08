Chi merita il «Sasso del Diavolo», premio per i trasporti assurdi?

LUGANO - L’Iniziativa delle Alpi, anche quest'anno, ha selezionato tre ditte svizzere: Migros per l’acqua dalla Norvegia, Aldi per il prosciutto a lunga percorrenza, e Swiss Air Deluxe per l’aria delle Alpi svizzere in bomboletta, esportata fino in Asia.

Il premio ha l’obiettivo di sensibilizzare le consumatrici e i consumatori sui trasporti nascosti e di stimolare le imprese a essere più responsabili.

Il corrispettivo in positivo - Tre candidati sono in lizza anche per il premio corrispettivo in positivo: il «Cristallo di rocca».

Si tratta dell’alleanza delle organizzazioni di difesa dei consumatori, del Circolo degli agricoltori di Ginevra e di Basis 57. Sono tutti progetti che contribuiscono a ridurre i trasporti inutili.

Trasporti che impattano sul clima - «Trasportare le merci per migliaia di chilometri non ha senso! È possibile solo perché i trasporti non coprono i costi che causano. È una pratica inaccettabile, se pensiamo all’impatto di questi trasporti sul clima», afferma Jon Pult, Presidente dell’Iniziativa delle Alpi.

Da 30 anni l’associazione si impegna per un trasporto delle merci più ecologico. «Per ridurre i gas a effetto serra dovuti alla mobilità, bisogna trasportare di meno e meglio. Bisogna vigilare affinché si rinunci a trasporti che non migliorano minimamente la nostra qualità di vita. Ognuno può dare il suo contributo», spiega Isabelle Pasquier, responsabile del progetto.



I candidati - Per il «Sasso del Diavolo», un premio che l’Iniziativa delle Alpi attribuisce dal 2002, sono stati scelti:

L’acqua «Voss» della Norvegia, venduta dalla Migros

Quest’acqua in bottiglia di vetro è trasportata in camion e in battello per 1'512 chilometri. Così ha un impatto carbonico 7'180 volte superiore a quello dell’acqua del rubinetto.

Il prosciutto cotto «Gusto italiano» di Aldi

I maiali sono macellati nei Paesi Bassi, la loro carne è poi trasportata con camion-frigorifero fino in Italia, dove è lavorata. Poi il prodotto viene imballato in Austria e infine venduto in Svizzera. Percorre così 1'717 chilometri e ha un’impronta climatica 9 volte superiore a quella del prosciutto locale.

L’aria delle Alpi spray «Swiss Air Deluxe»

Si comprime l’aria pura delle Alpi per venderla ai turisti ed esportarla fino in Tailandia, nelle metropoli inquinate. Una tale bomboletta percorre 19'800 chilometri, causando enormemente più CO2 che respirandola sul posto.



I virtuosi - L’Iniziativa delle Alpi ha selezionato anche degli esempi positivi, candidati per il «Cristallo di rocca»:

I caffè riparazione: un servizio di riparazione proposto dall’alleanza delle associazioni di consumatori, per far durare e importare di meno.

La malteria di Satigny: recupero locale d’una produzione su iniziativa degli agricoltori del Canton Ginevra, per permettere la produzione d’una birra veramente regionale.

Basis 57: una piscicoltura presso il portale nord della galleria di base del Gottardo, una produzione locale con l’acqua calda della montagna



Il pubblico può votare sia per posta che online su www.iniziativa-delle-alpi.ch/vota fino al 15 settembre e quindi decidere a chi andranno il «Sasso del Diavolo» e il «Cristallo di rocca».

I premi saranno consegnati ai vincitori il 2 ottobre prossimo.