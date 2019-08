Come si chiamano i bimbi ticinesi? Leonardo e Sofia restano i preferiti

BELLINZONA - Leonardo e Sofia sono (ancora) i nomi preferiti dai genitori ticinesi. A dirlo sono le nuove cifre pubblicate questa mattina dall’Ufficio federale di statistica (UST). A Livello nazionale invece, a trionfare troviamo Liam (446) che supera di misura Noah (443) per i maschietti ed Emma (504), in netto vantaggio su Mia (445) e Sofia (342), per le bambine.

Se il podio nazionale al femminile è immutato rispetto allo scorso anno, quello maschile ha invece subito una piccola variazione. Sul terzo gradino infatti, Luca (332) è stato superato da Leon (344). Liam - in testa alla graduatoria generale - risulta un nome molto gettonato anche nella Svizzera italiana, dove si piazza al secondo posto (28) seguito da Alessandro (26) e Matteo (22).

Per quanto riguarda invece la classifica femminile nella nostra regione linguistica, solamente Sofia conferma la propria presenza, mentre i due gradini sottostanti sono occupati da Alice (29) e Emily (22). Emma, il nome più scelto in Svizzera, non raggiunge invece il podio per un soffio (21).