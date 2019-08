Revoca delle non potabilità, ma non dappertutto

LUGANO - La non potabilità dell'acqua presso i comuni di Alto Malcantone (frazioni di Breno, Fescoggia, Vezio e Mugena) e Cademario è stata revocata. A comunicarlo è il CAI-M (Consorzio Approvvigionamento Idrico del Malcantone).

Rimane per contro ancora attiva la non potabilità ad Aranno e Bioggio (frazioni di Iseo, Cimo, Gaggio, Pianazzo e Via Mondonico di Bioggio) e questo in attesa dei controlli all'interno del perimetro comunale che sarà eseguito nella mattinata di giovedì 15 agosto.

Appena la situazione rientrerà nella normalità anche in questi due comuni, sarà data comunicazione al riguardo.