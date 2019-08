L'ex direttore del Lumino's chiede di condannare il giudice che lo giudicò

BELLINZONA - Continua la battaglia di Luigi Girardi contro il sistema giudiziario ticinese. L’ex direttore del locale a luci rosse Lumino’s, condannato nel 2016 in via definitiva a 21 mesi, parzialmente sospesi, per tentata minaccia o violenza contro autorità e funzionari statali, non demorde. E attraverso una raccomandata, datata 13 agosto, chiama direttamente in causa chi ha pronunciato la prima sentenza: il giudice Mauro Ermani.

Nella lettera Girardi chiede al plenum del Consiglio della Magistratura (CM) di pronunciarsi su due sue precedenti denunce di inizio 2017, a suo dire “insabbiate”, con cui segnalava presunte irregolarità nella sua vicenda penale. Due settimane fa, a rispondergli picche era stato lo stesso presidente del CM, Werner Walser. Nella sua missiva Girardi chiede di interrogare i funzionari della cancelleria del giudice. Era stato lo stesso Ermani ad imputare a “un disguido di cancelleria”, spiegazione che Girardi contesta, il fatto che inizialmente per processarlo fosse stata nominata una Corte con assessori giurati (composizione che presuppone una proposta di pena più alta).

Al CM Girardi chiede inoltre di pronunciarsi su comportamenti, a suo dire, dolosi di alcuni magistrati che avrebbero ignorato presunte ingiurie e abusi, secondo Girardi "insabbiati", compiuti da alcuni ufficiali di polizia nei suoi confronti. In particolare l'ex direttore del Lumino's sarebbe stato apostrofato come "pezzo di m...a" (fatto riferito, si legge nella lettera, anche nel decreto di non luogo firmato dall'ex Pg John Noseda). Sono quattro i magistrati che l’ex direttore del Lumino’s chiede al CM di condannare. Di sicuro non è uno che si arrende.