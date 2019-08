Sicurezza in moto: ecco come evitare dolorose ferite

LUGANO - In caso di incidente in moto, è noto, vi è il forte rischio di riportare delle ferite dovute alla caduta sull’asfalto.

Strisciare sul campo stradale con unicamente una maglietta o una giacca leggera provoca delle abrasioni estremamente dolorose. Ne deriva che l’equipaggiamento deve sempre essere curato e soprattutto adeguato.

Per questo la Polizia Cantonale ricorda a chi intende effettuare una scampagnata in moto di non dimenticare di indossare l’equipaggiamento idoneo per evitare spiacevoli inconvenienti.

«Casco, giacca, pantaloni, guanti e stivaletti appropriati dovrebbero sempre essere indossati anche per fare pochi chilometri», viene sottolineato tramite un sintetico video pubblicato questa mattina su Facebook. Un suggerimento scontato? Evidentemente no. E, per citare il buon vecchio Nico Cereghini, ricordatevi: «casco ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza, sempre».