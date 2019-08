Gatti in vacanza? «Lasciateli a casa, è meglio»

LOCARNO - Oggi è la giornata internazionale del gatto, ma quanto ne sappiamo su questo nostro dispettoso amico? L'esperta Donatella Vicini, volontaria dell'associazione "Il paese dei gatti" di Locarno dà alcuni importanti consigli in un periodo "delicato" di partenze estive.

«Lasciateli a casa!» - I gatti sono molto attaccati ai luoghi in cui vivono. Separarsene, per loro è un vero trauma. «Non dobbiamo assolutamente sentirci in colpa se lasciamo a casa i nostri mici, delegandone la cura a un amico» spiega Vicini. «Anche portandoli nella miglior pensione del Ticino, rischieremmo di creare uno shock in loro». Il rischio? «Ci sono gatti talmente permalosi che per un certo periodo non riconoscono più il loro amico umano come padrone».

Come sceglierli - Più in generale, quando si sceglie di prendere un gatto come animale domestico «sono diverse le dritte da seguire». La prima «è certamente quella di capire se effettivamente saremmo in grado di occuparci di loro, dandogli prima di tutto amore, ma anche ciò di cui ha bisogno». Una lettiera pulita, cibo e acqua. Ma soprattutto la compagnia. «Se viviamo in un appartamento e l'animale non potrà uscire, sarebbe consigliabile prenderne due, in modo che possano giocare e tenersi compagnia quando non siamo in casa».

Il problema dell'abbandono - È una realtà anche alle nostre latitudini. «C'è chi si "dimentica" del proprio animale durante un trasloco, chi lo perde e non lo cerca, o chi si stufa del tutto e lo lascia al proprio destino». Per prevenire questi comportamenti, un po' di sensibilizzazione non può che far bene. Di qui, l'idea di una "Giornata mondiale del Gatto". A istituirla nel 1990 è stata la rivista italiana "Tuttogatto", dopo avere indetto un concorso tra i lettori per scegliere la data. E allora, auguri a tutti i gatti del Ticino! E ai loro padroni.