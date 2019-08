Il 2021 segnerà la «rivoluzione» del traffico regionale ticinese

BELLINZONA - Il nuovo stabilimento industriale di Castione, le novità dell’orario determinate dall’inaugurazione della galleria di base del Monte Ceneri e l’attuale situazione del traffico regionale tra cantieri e puntualità. Sono questi in estrema sintesi gli argomenti presenti sul tavolo durante l’incontro di questa mattina tra il Consiglio di Stato ticinese e la direzione delle FFS.

Nuove Officine e posti di lavoro - In cima alla lista ci sono ovviamente le nuove Officine. L’ex regia federale ha illustrato i passi fino al 2026, anno in cui lo stabilimento di Castione entrerà in servizio, confermando inoltre l’impiego iniziale di 200/230 posti a tempo pieno.

Le FFS hanno altresì confermato che i collaboratori occupati a tempo indeterminato – con un contratto CCL – presso le Officine di Bellinzona, negli impianti di manutenzione di Biasca e nell’impianto di servizio nella capitale, non saranno licenziati in seguito all’edificazione del nuovo stabilimento industriale. Nel periodo fino alla messa in esercizio del nuovo stabilimento industriale le attuali Officine FFS continueranno la propria attività.

Progettazione e superfici SAC - La fase di progettazione di massima del futuro stabilimento inizierà entro la fine dell’anno. In questi mesi sono state pure individuate alcune potenziali aree per il compenso delle superfici di avvicendamento colturale (SAC) che saranno occupate dal nuovo stabilimento. Tali aree saranno oggetto di ulteriori verifiche da parte dell’ex regia federale nei prossimi mesi.

Anche lo sviluppo del comparto delle attuali Officine è stato tematizzato quest’oggi; il sedime, per un totale di 12 ettari, sarà pianificato sulla base della messa a confronto di più idee che scaturiranno dal concorso avviato lo scorso mese di giugno sotto la guida della Città di Bellinzona.

2021, la «rivoluzione» del traffico ticinese - Un’altra scadenza presente sul calendario è quella del dicembre 2020, che vedrà l’apertura della galleria di base del Monte Ceneri (festa inaugurale fissata per il 12 e 13 dicembre 2020). L’orario 2021 presenterà di conseguenza importanti novità, sia in ambito internazionale che locale. In Ticino si vivrà «una vera e propria rivoluzione», con il dimezzamento dei tempi di viaggio tra Locarno e Lugano (da 60 a 30 minuti) e da Bellinzona a Lugano (da 30 a 15 minuti). Potenziamento che sarà affiancato da importanti misure anche sulle linee autobus regionali e urbane.

Per quanto riguarda il traffico a lunga percorrenza l’obiettivo comune dichiarato è quello di «aumentare la quantità e la velocità dei collegamenti viaggiatori e merci e di migliorare la puntualità». Tradotto in numeri, le FFS intendono garantire il collegamento Zurigo-Milano in 3 ore e quello Zurigo-Lugano in meno di 2.

Cantieri e ritardi - Se il futuro della mobilità si prospetta roseo, il presente non nasconde qualche problema. Il Ticino infatti è interessato da numerosi cantieri, necessari per il completamento dei lavori per la messa in esercizio della galleria di base del Monte Ceneri. Le ripercussioni sulla puntualità in tal senso non mancano e il Governo si attende un «marcato miglioramento».

Dal loro canto le FFS hanno sottolineato che, dalla messa in esercizio della galleria di base del San Gottardo nel 2016, la puntualità sull’asse nord-sud sia nel traffico a lunga percorrenza sia in quello regionale è migliorata, pur restando ancora al di sotto della media svizzera.