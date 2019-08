Un gesto incivile, a lieto fine

RIVIERA - Questa storia comincia un mese fa, con un mucchio di amianto abbandonato lungo il fiume Ticino a Osogna. A trovarlo è un cittadino durante una passeggiata mattutina. «Stavo portando a spasso il cane, ci sono rimasto di stucco» racconta. Le discariche di inerti non sono un fenomeno nuovo, nei boschi ticinesi: ma un deposito di eternit – in quantità elevata – è una scena di degrado inusuale.

Lo scopritore ha contattato la redazione il giorno stesso: l'indomani le foto scattate dal lettore sono state inviate alla Divisione dell'ambiente e al Comune per un intervento. Detto fatto. Rimozione immediata. Una squadra di operai comunali era sul posto la mattina seguente, per ordine dell'ufficio tecnico di Riviera. «Appena ricevuta la segnalazione abbiamo provveduto tempestivamente» spiega il sindaco Alberto Pellanda, che ringrazia il cittadino per la solerzia. «Avremmo preferito, però, essere contattati direttamente».

In ogni caso la “macchina” ha funzionato. «È difficile impedire agli incivili di compiere gesti simili – sintetizza il sindaco – ma possiamo reagire prontamente». Più difficile e lunga è la ricerca di dati sul fenomeno. Le segnalazioni di depositi abusivi di amianto sono «tra le dieci e le quindici all'anno» in Ticino, fanno sapere dall'Ufficio gestione rifiuti del Dipartimento del territorio. Delle statistiche precise non esistono, però: la competenza per la rimozione è dei singoli comuni.

«Non si tratta di un problema importante nel nostro Cantone. L'amianto è pericoloso per i polmoni, ma non lo è in senso assoluto per l'ambiente. Materiali di questo tipo diventano pericolosi soltanto al momento di una rottura» spiegano dal Dt. «A volte inoltre le segnalazioni dei cittadini si rivelano scorrette». In questo caso, per fortuna, la prontezza del segnalatore è invece andata a segno. Sanzionare l'autore del gesto invece, sarà un altro paio di maniche.