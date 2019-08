Kering, firmato il piano sociale: «Salvi tutti i residenti»

BELLINZONA - È stato firmato lo scorso 30 luglio il piano sociale per la ristrutturazione del gruppo Luxury Goods Logistics che toccherà circa 400 persone. E per la quarantina di dipendenti residenti in Ticino - come anticipato dalla Regione e in seguito confermato da un comunicato dell'OCST - c'è una bella novità.

«Dopo intense ma costruttive trattative, le parti - precisa il sindacato - sono giunte ad un accordo che prevede (tra gli altri) il mantenimento del posto di lavoro per i residenti all’interno del gruppo in Ticino». Tra le altre proposte dell'OCST approvate dalla direzione troviamo «tre mesi di stipendio oltre alla normale disdetta per chi sarà toccato dalla ristrutturazione e un bonus da 1'000 franchi per ogni figlio a carico».

Un altro punto importante è quello che prevede che a tutti i dipendenti verrà offerto un posto di lavoro a tempo indeterminato presso XPO Supply Chain Italy S.p.A. «Chi accetterà - precisa il sindacato - avrà diritto a ulteriori misure: un sostegno finanziario per i primi 18 mesi come pure delle condizioni salariali superiori rispetto delle normali assunzioni italiane». Oltre a ciò è pure previsto un bonus di produzione come pure la 14esima mensilità e un periodo di prova fissato a 2 settimane.Infine il sindacato ha ottenuto «misure gratuite di sostegno al ricollocamento o un pacchetto di formazione linguistica».

Insomma un risultato non da poco che offre un po' di respiro ai dipendenti toccati dalla ristrutturazione. Ma il sindacato OCST non può dirsi totalmente soddisfatto. «Se da una parte ci rallegriamo per il piano sociale firmato, dall'altra a è evidente che il territorio subirà delle ripercussioni da questo spostamento e non solo a livello di introiti fiscali. Pensiamo alle diverse società di servizi che gravitano intorno al mondo distributivo del gruppo Kering che certamente risentiranno di questa partenza».