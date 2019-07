«Hai mai pensato di trasferirti oltre confine?»

LUGANO - Sempre più ticinesi si trasferiscono oltre confine, e diventano frontalieri. Lo dicono le statistiche. Cosa si lasciano alle spalle? Oltre agli affetti, gli affitti (spesso proibitivi), il carovita e un mercato del lavoro difficile.

L'associazione Ticino&Lavoro ha lanciato in questi giorni un sondaggio, per capire meglio il problema. E soprattutto le sue cause. «Si tratta di un tema importantissimo su cui i ticinesi non hanno spesso occasione di dire la loro» commenta il consigliere comunale luganese Giovanni Albertini, presidente di Ticino&Lavoro.

L'associazione no profit da anni si occupa del mercato del lavoro. «Spesso ci troviamo confrontati con l'insoddisfazione della gente - continua Albertini - ora vogliamo farci un'idea più precisa e raccogliere dei dati». I risultati dell'indagine verranno presentati dall'associazione direttamente al Consiglio di Stato, assieme a delle proposte di intervento.

