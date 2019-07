«A 63 anni, trattato come un bambino dell'asilo»

CHIASSO - Illegali e inattendibili. È quanto ha stabilito il Tribunale amministrativo cantonale riguardo le perizie effettuate dal Medico del traffico (accreditata dalla Sezione della Circolazione). Una decisione che ha portato il gruppo dell'UDC in Parlamento a presentare un'interpellanza affinché «il Consiglio di Stato agisca subito per correggere questa scandalosa situazione» e che, più in generale, non ha lasciato indifferenti i cittadini che loro malgrado hanno avuto a che fare con la Dottoressa Mariangela De Cesare.

Fra di loro c'è anche un autotrasportatore del Mendrisiotto, da 35 anni alla guida di mezzi pesanti, che ha affidato la sua testimonianza ai microfoni di Radio Ticino. «Il mio incubo è iniziato nel settembre 2016. Stavo facendo una consegna quando sono incappato in un incidente. In ospedale mi hanno riscontrato un tasso alcolemico dello 0,86 permille e la polizia ha deciso di ritirarmi la patente per tre mesi e di darmi una multa di 1500 franchi», racconta l'uomo.

Oltre alla sanzione, l'allora 63enne riceve - tramite Camorino - la convocazione della Dottoressa De Cesare: analisi del capello e altri 1'500 franchi, «in contanti e senza che lei firmasse alcunché», precisa. Dopo un anno di sedute dalla psicologa, la Sezione della Circolazione gli notifica un altro anno di cure, con spese annesse: «In questi tre anni ho sborsato oltre 12mila franchi, senza considerare che il mio datore di lavoro mi ha dovuto attribuire un'altra mansione, riducendomi lo stipendio di 800-900 franchi al mese per due anni».

L'uomo ammette di aver commesso un errore quella sera, ma non di essere un alcolizzato: «Ogni volta che andavo alle perizie mi sentivo dire "non devi bere più" e mi trattava come un bambino dell'asilo. Mi mostrava un foglio con tre animali: un rinoceronte, un leone e un cammello, e mi chiedeva se li riconoscevo», ricorda.

Dopo una dozzina di analisi del capello (sempre negative) ad inizio agosto l'odissea del camionista potrebbe finalmente concludersi. «Ormai ho 66 anni e la patente professionale non mi serve più. Ma la rivoglio comunque indietro», conclude.