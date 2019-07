Fuochi d’artificio, oltre 100 feriti all'anno son troppi...

BERNA - Attorno al 1° agosto, in Svizzera si feriscono ogni anno ben 105 persone usando dei fuochi d’artificio. Senza contare gli infortuni dei bambini per i quali non sono disponibili dati statistici.

In Svizzera, i giochi pirotecnici sono suddivisi in quattro categorie con potenziali di pericolo differenti. Chi vuole usare fuochi d'artificio fa bene a farsi spiegare dal personale di vendita l'uso dei singoli giochi pirotecnici e a leggere le istruzioni per l'uso. I giochi pirotecnici fai da te comportano ogni anno degli incidenti e per questo motivo si sconsiglia di produrli da sé.

Per quanto i giochi pirotecnici siano suggestivi, questi possono anche essere pericolosi.

Per rendersene conto basta sapere che solo per accendere una candela magica la temperatura supera i 400 °C. Gli incidenti sono riconducibili principalmente a un comportamento disattento e negligente.

Per prevenire incendi e ferite, il Centro d'informazione per la prevenzione degli incendi (Cipi), l’UPI e la Suva invitano a tener conto delle seguenti raccomandazioni.

Precauzioni generali per l'uso di fuochi d'artificio

• Chiedi il personale di vendita come utilizzare i giochi pirotecnici. Leggi attentamente le istruzioni per l’uso e attieniti a queste.

• Tieni a portata di mano dell’acqua per spegnere un fuoco o per trattare delle ustioni.

• A seconda del tipo di fuoco d’artificio rispetta una distanza da 40 fino a 200 metri da edifici, campi di grano o boschi. È proibito usare giochi pirotecnici nell’immediata vicinanza delle persone.

• Chiudi i lucernari, le finestre e le porte.

• Fiammiferi, accendini e fuochi d’artificio non sono destinati ai bambini piccoli. Spiega ai bambini, in base alla loro età e tenendoli d’occhio, come usare correttamente i giochi pirotecnici.

• Aspetta almeno dieci minuti prima di avvicinarti ai razzi inesplosi. Getta dell’acqua sul fuoco d’artificio inesploso. È pericoloso provare ad accenderlo di nuovo.

• Usa una bottiglia o un tubo ben fissati per far partire i razzi. Il bastone del razzo non deve essere infilato nel suolo.

• Non modificare i giochi pirotecnici e non costruirli da te.

• Non fumare in prossimità di un fuoco d’artificio.

• Rispetta imperativamente gli eventuali divieti di accendere fuochi emanati dalle autorità. Una panoramica nazionale è disponibile sul sito dell’Ufficio federale dell’ambiente.