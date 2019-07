Consigli dell'Astuti per chi viaggia in treno

BELLINZONA - In un periodo caldo sotto molti punti di vista, particolarmente per i viaggi in treno, Astuti (l’associazione per la tutela degli utenti dei trasporti pubblici in Ticino e membro di Pro Bahn) ha predisposto un breve vademecum per poter favorire un viaggio, si spera, più confortevole.

Si tratta di alcuni consigli ricavati dall’esperienza di chi prende spesso il treno e che possono aiutare chi invece non viaggia abitualmente.

Ecco i consigli:

1 . Consultare la app mobile.ffs e le sue varie informazioni; si può salvare il collegamento che interessa con i relativi orari di cambio: 5 minuti prima di ogni cambio si riceve un allarme sul telefono.

2 . Sulla app si trovano, oltre agli orari e ai binari di arrivo e partenza, anche composizione del treno e indicazione del grado di affluenza per ogni singola vettura (da un “omino” nero per scarsa affluenza a tre “omini” rossi per affluenza molto elevata).

3. Verso la testa e la coda del treno c’è di solito più posto: in stazione è meglio disporsi quindi lungo tutto il marciapiede per una salita più comoda e veloce.

4. Prenotazione del posto (CHF 5.-) consigliata per treni ad alta frequentazione come EC e IC, soprattutto in ore e giorni di punta

5. Pianificare il viaggio senza per forza cercare il collegamento diretto: talvolta ci sono collegamenti con treni più vuoti, che però implicano un cambio, con coincidenza a breve.

6. Valutare anche collegamenti IC che partono da Zurigo alle ore xx.32 e da Lugano alle ore xx.04 (Bellinzona xx.32): offrono più posti rispetto agli EC che li precedono o li seguono in orario.

7. IC supplementari: talvolta le FFS possono istituire a breve termine un collegamento supplementare che non appare sull’app, ma verrà comunque indicato sui monitor in stazione e al binario relativo. Questi collegamenti partono di solito qualche minuto prima di un EC. Al weekend ci sono treni in più da Basilea e Zurigo.

8. In stazione affidarsi a quanto indicato dai monitor nelle sale o al binario, sono aggiornati rispetto ai tabelloni “gialli” cartacei.

9. Prestare attenzione alla composizione del treno indicata sui monitor al binario e ai relativi settori. Succede che ci sia al binario una composizione doppia, ma che solo una delle due prosegua: la composizione che non parte viene segnalata sui monitor al binario come [------------------] con indicati i relativi settori.

10. Talvolta i treni possono cambiare binario all’ultimo istante per varie ragioni: ascoltare gli annunci e chiedere informazioni al personale al marciapiede (gilet gialli)

11. Biciclette: è assolutamente vietato il trasporto sugli EC, mentre su treni IC è obbligatoria la prenotazione (marzo-ottobre), che dà anche diritto al posto seduto. Sulla prenotazione appare numero della vettura e dei posti assegnati per le bici.

12. Vetture per famiglie: sugli indicatori al binario appaiono con il simbolo [FA] e sono posizionate all’estremità del treno nella 2.a classe: il vano per carrozzine è accanto ai sedili (per motivi di sicurezza non lasciare mai carrozzine davanti alle porte).