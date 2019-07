Campione, il primo anno senza Casinò

CAMPIONE D'ITALIA - È (già) passato un anno dal fallimento del Casinò di Campione d'Italia. La casa da gioco dell'enclave - dopo vari problemi di carattere economico provocati pure dalla forza del franco sull'euro - chiude definitivamente i battenti il 27 luglio del 2018. La decisione di giudicare inefficace l’accordo di ristrutturazione del Casinò - presa dal commissario straordinario di liquidazione del Comune - mette fine ad un'era di prosperità per l'enclave italiana. E dà inizio ad un periodo di insicurezza che dura tuttora. Esattamente un anno fa - all'alba - i commissari fallimentari si sono presentati all casinò per apporre i sigilli e chiudere la casa da gioco per permettere di stilare l’inventario dei beni mobili di pertinenza del fallito. A Campione il clima era irreale: un capannello di dipendenti del Casinò forma un presidio fuori dal Comune: sono in discussione 600 posti di lavoro.

Da allora si sono susseguite manifestazioni di protesta, cortei silenziosi per le vie di un paese che senza la sua principale fonte di sostentamento rischia il tracollo. Ma invano. La politica - nonostante i quasi cinque milioni di euro versati nelle casse comunali questo mese da Roma - è rimasta sostanzialmente a guardare. E oggi 365 giorni dopo la situazione è ancora la stessa. Gli ex dipendenti della casa da gioco accompagnati dai sindacati e dalla popolazione hanno deciso di scendere in piazza. Una protesta che però difficilmente riporterà l'enclave italiana ai fasti del passato. Al momento nel Comune che si affaccia sul lago Ceresio si vive alla giornata, senza avere nessuna aspettativa concreta sul futuro. Il corteo che ha attraversato le vie di Campione - con soste davanti all’arco e alle porte della casa da gioco - ha voluto rappresentare una sorta di "funerale del paese", abbandonato dalle istituzioni italiane. «Ridateci la dignità», era uno degli slogan più scanditi. I commercianti e gli operatori economici hanno partecipato al "lutto" abbassando le serrande come forma di rispetto per una crisi che ha travolto un'intera comunità. I manifestanti rivolgono poi un ultimo e disperato appello alla politica: «Ad oggi nessun rappresentante del governo si è mai dimostrato di essere al nostro fianco. Campione d’Italia non può essere dimenticata».

