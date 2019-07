Scomparso nel Locarnese, si trovava in Canton Berna

BRIONE VERZASCA - Era scomparso dal'area di sosta per camper di Brione Verzasca il 21 luglio e da allora il suo padrone non aveva più avuto notizie di lui. Fino a ieri, quando ha ricevuto una chiamata. Il suo gatto Oliver si trovava nel Canton Berna.

È una vicenda curiosa, a tinte anche un po' fosche, ma fortunatamente a lieto fine, quella che ha portato il gattino Oltralpe: «Essendo molto socievole (e sordo), Oliver deve essere stato "accidentalmente" caricato sul veicolo con targhe bernesi», spiega il proprietario.

Le virgolette sono d'obbligo, perché gli interrogativi su come abbia fatto chi l'ha caricato a non accorgersi della presenza dell'animale rimangono molti. «Anche perché mi hanno detto di aver viaggiato per giorni - precisa l'uomo. Ma tant'è, l'importante è che stia bene».

La nuova "famiglia affidataria" è quindi incappata su un annuncio pubblicato sul sito della Centrale svizzera per animali smarriti (STMZ) e «forse per paura di non poter portare Oliver da nessun veterinario - rileva sospettoso il proprietario - mi hanno contattato». «Ieri mattina ho affrontato centinaia di chilometri, parecchie ore di coda al Gottardo e sono andato a riprendermelo», conclude, stanco ma felice.