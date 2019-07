Il primo settembre è di nuovo Memorial DJ Augu

MONTE CARASSO - Sono passati ormai sei anni da quando Augusto Morici se n’è andato. Il 10 agosto 2013, infatti, DJ Augu si arrese alla terribile malattia contro cui aveva combattuto con forza: un tumore allo stomaco. Sei anni che non hanno però cancellato il ricordo. Che rimane indelebile nel cuore di coloro che gli volevano bene.

E sono proprio loro, i suoi amici e familiari, che hanno deciso di rinnovare l’appuntamento con il Memorial di fine estate che si terrà sul campo di Monte Carasso. Una giornata per non dimenticare, quella che va in scena il prossimo primo settembre, che avrà - come sempre - anche scopi umanitari: il ricavato verrà infatti devoluto all’Associazione Elilongiso di Gordola, che da anni appoggia i bambini meno fortunati di Kavinga, un paese povero dell’Angola. «DJ Augu - ricordano gli organizzatori - è sempre stato molto sensibile alle tematiche legate al Terzo Mondo».

Il programma della sesta edizione - L’appuntamento “Sempre con noi” avrà inizio alle 9.00 e prevede una maccheronata, una grigliata oltre ad una fornitissima buvette. Come tradizione, i bambini potranno cimentarsi in un mini torneo calcistico. «Siamo particolarmente felici di ritrovare tutti gli amici di Augu, anche coloro che magari non l’hanno conosciuto direttamente ma ne hanno apprezzato la generosità e la bontà ascoltando il racconto degli altri», ha spiegato la mamma Silvana Morici.