Canicola: oggi il picco, da sabato un brusco calo

LOCARNO - Mettetevi all’ombra, chiudete le finestre, azionate il ventilatore e tenete una bottiglia di acqua fresca a portata di mano. Quella di oggi sarà infatti la giornata più calda di questa seconda ondata di calore estiva.

La nuvolosità estesa e la foschia densa, stando a MeteoSvizzera, hanno limitato in modo importante il raffreddamento di questa notte. Con una temperatura minima di 25,2 gradi è stata registrata la notte più calda a Locarno-Monti dall'inizio delle misurazioni (1935). Il record precedente era di 24,8 gradi, risalente al 14 agosto del 2003.

Previsioni - Le massime previste in Ticino oscillano fra i 33 e i 35 gradi mentre le temperature minime non scenderanno ancora sotto la soglia dei 20 gradi, mettendo a referto l’ennesima notte tropicale della settimana. E non è da escludere qualche temporale verso le ore serali.

La canicola ha in ogni caso le ore contate. Il periodo di allerta terminerà alle 18 di venerdì, ma il vero sollievo dalla morsa del caldo arriverà solo nel corso del fine settimana. Quella di sabato si annuncia infatti come una giornata prevalentemente nuvolosa, con ripetuti temporali - localmente anche intensi, riporta il bollettino di MeteoSvizzera - che daranno il via ad un brusco calo delle temperature, con le massime in discesa fino ai 24-25 gradi e le minime ben sotto i 20 gradi nella giornata di domenica.

Altra notte tropicale in vari punti della Svizzera - Ed è stata notte tropicale in buona parte della Svizzera. La località che ha registrato la temperatura più elevata è St. Chrischona (BS), con 27,4 gradi. Di poco inferiori i valori raggiunti altrove: a Vevey (VD) 24,8, mentre a San Gallo 22,7, indica il servizio meteorologico della televisione svizzerotedesca (SRF Meteo) sul suo sito internet, precisando che ha fatto particolarmente caldo fra i 700 e i 1000 metri di quota.

Ieri a Sion (VS) è stata registrata la temperatura più alta dell'anno, 38 gradi. Si tratta anche del record assoluto per questa stazione di misurazione, in funzione dal 1958