Tcs, ecco il videogioco che salverà i giovani ciclisti

BELLINZONA - Per sensibilizzare sulle regole della circolazione stradale in modo ludico, il TCS lancia Weelo: un nuovo gioco educativo rivolto ai giovani ciclisti tra gli 8 e i 12 anni.

Incidenti - Secondo i dati del rapporto STATUS 2018, ogni anno quasi 300 ciclisti dai 10 ai 14 anni sono vittime di un incidente e, nell'ultimo decennio, non c’è stata alcuna diminuzione del numero di infortuni con lesioni personali gravi.

Prevenzione - Come per chi guida ogni altro tipo di veicolo, anche i ciclisti necessitano di un’istruzione teorica e pratica per utilizzare la bicicletta nella circolazione stradale. Weelo aiuterà i giovani ciclisti a imparare in modo intuitivo le regole e a evitare i pericoli della strada. Questo attraverso consigli e suggerimenti sulle possibili reazioni e sui comportamenti da adottare nel traffico stradale.

La trama del gioco - Weelo è un piccolo extraterrestre, il cui vascello si è schiantato sul pianeta Terra. La sua missione è quella di andare alla ricerca - in bicicletta ̣- di vari oggetti per riparare il relitto. Non avendo conoscenza delle regole sulla circolazione stradale, il “giocatore” guida l’extraterrestre in città e raccoglie le diverse sfide per progredire nella sua ricerca.

Creazione - Sostenuto dal Fondo di sicurezza stradale (FSS), il gioco è stato sviluppato in otto mesi da una società svizzera specializzata nella creazione di videogiochi, a cui sono seguiti quattro mesi di test e messe a punto, per ottimizzarlo e perfezionarlo nelle tre lingue nazionali. Weelo è scaricabile da App store e da Google play.

Altri giochi educativi, consigli e opuscoli si trovano su tcs.ch/sicurezza-stradale.