Soleggiato, caldo e afoso. È di nuovo canicola

LUGANO - Soleggiato, caldo e afoso. Si può riassumere in tre parole il bollettino meteo per i prossimi giorni. Almeno fino a venerdì.

L'ondata di caldo annunciata la scorsa settimana, insomma, è arrivata. Che le temperature siano nuovamente in rialzo lo si è percepito, in parte, già nella notte. Ma è nei prossimi giorni (con un picco previsto per giovedì) che il vero caldo si farà sentire davvero.

Le temperature saliranno gradualmente andando a raggiungere i 34 gradi a metà settimana (anche se la temperatura percepita probabilmente sarà maggiore).

A portare un po' di frescura, si spera, potrebbero essere dei temporali previsti già per la serata di venerdì, in particolare per sabato, e in parte anche domenica.

Per la settimana a venire il tempo dovrebbe tornare ad essere prevalentemente soleggiato, ma con temporali pomeridiani che spazzeranno via la calura fastidiosa.

Ozono alle stelle - Questo caldo misto ad assenza di precipitazioni sta avendo come di consueto anche ripercussioni sulla qualità dell'aria. Da ormai una settimana i livelli di ozono sono impennati in buona parte del Cantone con picchi che superano i 200 μg/m3, quando la concentrazione massima stabilita per la protezione della salute umana sarebbe di 120 μg/m3.