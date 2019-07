Per una cassa pensione più sostenibile

Anche da un punto di vista economico, unico criterio apparentemente utilizzato finora dai vertici della cassa pensioni dello Stato nella scelta degli investimenti, non sembrerebbe controindicato l’investimento in fondi gestiti con criteri di sostenibilità. Al contrario, forse sono addirittura state perse delle occasioni per ottenere rendimenti superiori. Ad esempio Nest, la cassa pensione che investe unicamente in fondi sostenibili, ha registrato il migliore risultato del settore nel periodo 2008-2017: con un rendimento medio del 4,08%, ha largamente superato Swiss Life (2,94%), seguita da La Basilese (2,49%) e da Allianz Suisse (2,45%). Come valuta questi dati il Consiglio di Stato? Qual è stato il rendimento medio del fondo cassa pensione dello Stato in questo periodo (decennio 2008-2017)?