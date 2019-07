È arrivato il videoclip sul clima del pinguino Pango

LOCARNO - Venerdì sera, 19 luglio, è comparso su YouTube il videoclip sul clima del pinguino Pango.

Il video è stato girato in maggio a Locarno, nei giardini Pioda e sul palco in piazza Grande durante l’evento “Fragole in piazza”, da "The film magic" con la collaborazione del Gruppo Gymnastique SFG Locarno.

Si tratta di una danza per salvare il pianeta da ballare con grandi e piccini.

Il brano intitolato “Balla con Pango” è stato composto e interamente interpretato dall’attrice e cantante Vicky De Stephanis (iki Viki teatro) voce e creatrice del morbido pinguino mascotte di Locarno on Ice 2018.

Non è la prima volta che l’artista propone brani a favore dell’ambiente. Nel 2005, in Brasile, vinse il premio “Bahia Ambiental” con il suo cd “Gapinha, Gapeta e Gapão” come miglior progetto artistico dell’anno a tema ambientale nella regione di Bahia.