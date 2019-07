L'app che invecchia spopola in Ticino

Face App Caricamento in corso ... Hai utilizzato anche tu Face App? Sì No Non so nemmeno cosa sia Ti sei preoccupato di come possano utilizzare i tuoi dati? No Sì, ma ormai era troppo tardi Sì, e infatti non l'ho utilizzata Sì ma non mi interessa Altro [{"keyQ":"q_gzztco"},{"keyQ":"q_6xa7ps"}] Vota Risultati Hai utilizzato anche tu Face App? Sì 27% (230 voti) 27% No 61% (531 voti) 61% Non so nemmeno cosa sia 12% (104 voti) 12% Ti sei preoccupato di come possano utilizzare i tuoi dati? No 37% (324 voti) 37% Sì, ma ormai era troppo tardi 7% (64 voti) 7% Sì, e infatti non l'ho utilizzata 34% (294 voti) 34% Sì ma non mi interessa 10% (84 voti) 10% Altro 11% (99 voti) 11% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1381319,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"841113","title":"Face App","questions":{"q_gzztco":{"a":{"a_4hj51b":"Sì","a_rofxsv":"No","a_qzxmgr":"Non so nemmeno cosa sia"},"q":"Hai utilizzato anche tu Face App?","t":"0"},"q_6xa7ps":{"a":{"a_4hj51b":"No","a_l69ani":"Sì, ma ormai era troppo tardi","a_cuaqsr":"Sì, e infatti non l'ho utilizzata","a_j73pgo":"Sì ma non mi interessa","a_n0gwre":"Altro"},"q":"Ti sei preoccupato di come possano utilizzare i tuoi dati?","t":"0"}}}

BELLINZONA - Volti noti e meno noti invecchiati nello schermo, come tanti Dorian Gray: nella speranza, sotto sotto, di restare giovani per sempre. L'applicazione FaceApp in poche ore ha conquistato mezzo Ticino. E sui social è partita la condivisione: tra gente comune, politici, musicisti e attori (alcuni già attempati di loro).

«Fare il sindacalista è un lavoro stressante» scherza Giorgio Fonio (Ocst) su Facebook, davanti all'immagine ottuagenaria di sé stesso. Il direttore della Rsi Maurizio Canetta si tuffa in una «traversata del lago nel 2045», da grande appassionato di nuotate mattutine. Il deputato Andrea Censi (Lega) ironizza sulla «politica che invecchia».

Scherzi a parte, diverse voci critiche sono già insorte attorno al fenomeno. La app, lanciata da un'azienda russa con base operativa a San Pietroburgo - e bucalettere nel Delaware - è stata scaricata da quasi 100 milioni di utenti in due anni. Ma secondo alcuni osservatori, non offrirebbe informazioni trasparenti sull'utilizzo dei dati raccolti, e sulle tempistiche di conservazione delle immagini.

Negli Stati Uniti il leader democratico al Senato, Chuck Schumer, ha chiesto all'Fbi e alla commissione federale per il commercio (Ftc) di indagare sull'applicazione, per il timore che attraverso di essa «i dati personali di cittadini Usa possano finire nella mani di una potenza straniera ostile».

In Italia, dove la moda è esplosa nei giorni scorsi, le associazioni dei consumatori (Altroconsumo, Codacons) sono sul piede di guerra. Tra trent'anni non sappiamo che faccia avremo. Ma - è il timore - milioni di foto condivise in queste ore potrebbero circolare ancora, vendute di server in server. Comprese quelle di alcuni politici e "vip" ticinesi.

Andrea Censi, deputato