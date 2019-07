Acqua contaminata a Quinto

QUINTO - L'acqua in diverse frazioni di Quinto è contaminata. Ad indicarlo in una nota è il Comune, che invita la popolazione di Deggio, Quinto, Ambrì, Morenca e Arnorengo a bollire l'acqua prima di usarla.

L'ebollizione - specifica il comune - garantisce infatti l’eliminazione di eventuali agenti patogeni. Un'operazione che deve essere fatta per:

Bere, preparazioni di bibite (per esempio cubetti di ghiaccio)

La preparazione di alimenti

Lavarsi i denti

Scopi medicinali (lavaggio ferite, risciacqui nasali, ecc.)

Lavaggio a mano delle stoviglie

Preparazione di tè o caffè con apparecchi domestici

Lavaggio di frutta, verdura, insalata o altri alimenti

Acqua potabile per animali domestici sensibili

Non è per contro necessario fare bollire l’acqua per la lavastoviglie (scegliere la temperatura massima almeno 80°C), per la pulizia in generale, per lo sciacquone, per la doccia o per la lavatrice.

Il Comune sta facendo il possibile per ripristinare l’approvvigionamento idrico il più presto possibile, ciò potrebbe però richiedere diversi giorni. La popolazione verrà informata attivamente sugli ulteriori sviluppi della situazione.

È stato inoltre organizzato un servizio hotline per rispondere alle domande dell'utenza: 091 880 20 83