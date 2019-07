Partiti i lavori per il parco eolico sul San Gottardo

AIROLO - Sono iniziati a pieno regime i lavori di scavo relativi al futuro parco eolico che sorgerà sul San Gottardo. Il progetto - rimasto in stand-by per qualche periodo a causa del ricorso inoltrato dalla Società ticinese per l’arte e la natura (STAN) che è stato respinto lo scorso 28 agosto dal Consiglio di Stato - ha preso finalmente il via lo scorso 8 luglio. E negli scorsi giorni - dopo vari test effettuati - sono iniziate le operazioni di brillamento in zona P3. Gli scavi, ad ogni modo, riguardano vari punti situati a circa 2130 metri e non comprometteranno il transito di veicoli sul passo del San Gottardo.

Il progetto - ricordiamo - è parte integrante della politica energetica del canton Ticino, i cui obiettivi sono stati fissati nel 2014 all’interno del Piano energetico cantonale (PEC). Il nuovo impianto permetterà di aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel nostro cantone e di ridurre la dipendenza da fonti fossili estere, conformemente alle linee guida tracciate dalla Confederazione nella Strategia energetica 2050.

L’investimento previsto ammonta a 32 milioni di franchi e avrà numerose ricadute positive sull’Alta Leventina. L’avvento di questa tecnologia consentirà infatti di sviluppare nuove sinergie con il settore idroelettrico, in particolar modo nell’ambito dei lavori di manutenzione.

Il progetto - ll progetto del Parco eolico del San Gottardo prevede la posa di 5 aerogeneratori da 2,35 MW sul passo del Gottardo, a 2'130 metri di altitudine. La ventosità, accessi stradali confacenti e la presenza di infrastrutture di rete, fanno del San Gottardo un luogo particolarmente adatto alla realizzazione di un simile impianto. Con una potenza complessiva di 11,75 MW il parco eolico produrrà mediamente 20 GWh di energia elettrica all’anno: un quantitativo sufficiente a coprire il fabbisogno delle economie domestiche dei distretti di Blenio e Leventina. Nell’ambito del progetto saranno introdotte una serie di misure di compenso e di ripristino del paesaggio, del suolo, dei beni culturali, della flora e della fauna. In particolare, sono previsti interventi di smantellamento di vecchi depositi, di discariche e di piste sterrate e l’interramento di alcune linee elettriche aeree. La società Parco eolico del San Gottardo SA è partecipata al 70% dall’Azienda Elettrica Ticinese (AET), al 25% da SIG (Servizi Industriali di Ginevra) e al 5% dal Comune di Airolo.

FVR M. Franjo