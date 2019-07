Chiude L'Apéro: «Non ci lasciano fare niente»

MURALTO – Un altro duro colpo per la movida della Svizzera italiana. Stavolta a chiudere i battenti, dopo soli tre mesi di attività (!), è il Caffè L'Apéro di Muralto. A confermarlo, sconsolato, è il proprietario del locale. «Non voglio fare polemiche. Dico solo che ogni volta che proponiamo di fare un evento, troviamo il muro delle autorità. Non ci lasciano fare nulla. Meglio lasciare perdere».

E pensare che il locale in questione era molto apprezzato dal pubblico del Locarnese, e non solo. «Volevamo proporre musica live, serate. Tutto con i decibel a norma. Ma le autorità sono chiare. Non vogliono "problemi" di questo genere sotto i portici. Quindi non ci resta che lasciare spazio a qualcun altro. Lo ripeto, non vogliamo fare polemiche. Siamo solo parecchio amareggiati».

Il comandante della polizia comunale di Muralto, interpellato da Tio/ 20 Minuti, non ha voluto rilasciare dichiarazioni in merito.