Sempre più aziende ticinesi lottano contro lo spreco alimentare

LUGANO - Mr.Smile e CicciaPasticcia erano state pioniere in Ticino nella lotta allo spreco alimentare. Il fornitore di frutta e verdura di Pregassona e la panetteria-pasticceria di Cadenazzo erano infatti state le prime due aziende ticinesi ad aderire al progetto di “Too Good to Go”, un’applicazione per smartphone che permette a venditori al dettaglio o ad aziende gastronomiche di offrire i loro “avanzi” a prezzo conveniente a coloro che passano a ritirarli.

A qualche mese di distanza, alle due si sono aggiunte altre quattro imprese. Vegparty, Piccobello, Ristorante AnaCapri ed Eni si sono unite al movimento per salvare gli alimentari invenduti del giorno. Essi offrono sull’app «Too Good To Go» le proprie rimanenze ad un prezzo ridotto, che verrebbe altrimenti buttato nella spazzatura. In questo modo tutti ci guadagnano: i punti di vendita con alimentari o punti di ristoro, i consumatori e specialmente l’ambiente.

Ecco una panoramica dei partner attivi in Ticino (con i relativi prezzi e orari di ritiro):

Vegparty (Lugano): 18:00 - 18:30, 4.90 invece di 15.00.

mrSmile SAGL (Lugano): 13:30 - 16:00, 9.90 invece di 30.00

Stazioni Eni (Gordola, Locarno, Magliaso, Manno): 21:00 - 22:00, 4.90 invece di 15.00

CicciaPasticcia (Cadenazzo): 7:30 - 16:00, 6.90 invece di 21.00

Piccobello (Lugano): 21:00 - 22:00, 4.90 invece di 15.00

Ristorante AnaCapri (Lugano): 14:30 - 17:00 e 21:00 - 22:30, 6.90 invece di 21.00