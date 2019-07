My Post 24 è arrivato (pure) a Biasca

BIASCA - Ricevere o spedire invii 24 ore su 24? Ora anche a Biasca sarà possibile, grazie al nuovo automatico My Post 24 che è stato installato di recente presso la filiale postale di via Parallela. «Le molteplici opportunità offerte dal servizio - sottolinea la Posta in una nota - sono sempre più apprezzate ed oggi si contano oltre un centinaio di soluzioni di questo tipo in tutta la Svizzera».

Una decina in Ticino - Ma non solo. Perché anche in Ticino il servizio sta prendendo sempre più piede. «Negli ultimi anni - precisa il Gigante Giallo - sono stati introdotti nel nostro cantone poco meno di una decina di apparecchi My Post 24». Un numero, questo, che secondo le intenzioni della Posta è destinato ancora a crescere.

200 sportelli entro il 2020 - «Grazie ad installazioni come quella di Biasca - la più a nord del Ticino attualmente - pensata anche per servire la clientela in transito da e per le valli, i clienti potranno ritirare 24 ore su 24 i loro pacchi con avviso di ritiro direttamente presso lo sportello automatico, senza più limitarsi agli orari di apertura delle filiali nella regione». Entro il 2020 il Gigante Giallo prevede di installare ulteriori sportelli automatici in tutta la Svizzera, sino a raddoppiare il numero odierno.

Oltre al nuovo My Post 24, all’interno della filiale di Biasca sono a disposizione anche due apparecchi per l’esecuzione di versamenti (franchi) in autonomia e senza attendere il turno allo sportello.

La Posta