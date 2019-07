Ecco come il Ticino guadagnerà grazie all’Inter

LUGANO – Lo stadio di Cornaredo e l'hotel Villa Sassa sono così blindati che il selfie di una 25enne di nome Valeria con Antonio Conte e Ivan Perisic diventa una notizia. Ma che ci è venuta a fare l'Inter a Lugano se nessuno (eccezion fatta per il match in agenda domenica) può vederla? Il sindaco Marco Borradori non si sottrae di fronte alle domande più scomode.

Possibile che i nerazzurri a Lugano debbano comportarsi come monaci di clausura?

«La dirigenza dell’Inter con noi è stata esplicita sin da subito. Voleva la tranquillità e la discrezione che, altrove, non poteva avere. Certo, da amante del bel calcio, piacerebbe anche a me assistere a degli allenamenti a porte aperte. I patti, però, erano chiari».

Una squadra di serie A italiana in ritiro mediamente porta allo stadio tra le 3.000 e le 5.000 persone per un allenamento a porte aperte.

«Lo so. L’Inter ha obiettivi ambiziosi, vuole ridurre il gap con la Juventus e tornare grande in Europa. Il nuovo allenatore, Antonio Conte, è un duro, un vincente, non guarda in faccia a nessuno. La sensazione è che sia stato lui a volere un ambiente “protetto” per iniziare il nuovo corso».

Valeva davvero la pena di fare tutti questi sforzi per avere a Lugano una squadra fantasma?

«Sì. E per più motivi. Prima di tutto il nome della Città, viste le rinnovate ambizioni del club milanese, sta girando molto sulla stampa internazionale. E non è tutto».

Ci dica…

«L’Inter ha un’ottantina di sponsor. Molti saranno presenti a Lugano e avranno un incontro con il mondo economico ticinese. Sarà una grande occasione per intensificare determinate collaborazioni o per creare nuovi contatti».

Il presidente dell'Inter è cinese. Anche questo ha un peso?

«Certo. È prevista una missione della camera di commercio in Cina a novembre. Ci sarà anche la Città di Lugano. I rapporti con la Cina sono da anni importanti per noi».

D’accordo, però c’è anche la gente comune, che forse meriterebbe più considerazione. O no?

«La bella storia di Valeria, la 25enne che si è fotografata con Perisic e Conte, dimostra che gli interisti non sono poi così dei cerberi. Col passare dei giorni, credo che giocatori e allenatore saranno sempre più disponibili. Mi dicono, inoltre, che per la sfida di domenica sono già stati venduti circa 7.000 biglietti. Sarà una grande festa».