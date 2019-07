Una passerella ticinese alla stazione di Zurigo

RIAZZINO - Saranno le Officine Ghidoni SA di Riazzino a realizzare la passerella pedonale che attraverserà la distesa di scambi della stazione ferroviaria Centrale di Zurigo (Hauptbahnhof). È all'impresa ticinese che è infatti stata commissionata, dopo uno specifico concorso pubblico, dalle Ferrovie Federali Svizzere e la Città di Zurigo.

La passerella aerea sarà lunga circa 160 metri e collegherà Zollstrasse con Europaallee. È caratterizzata sui due lati da delle scale d’accesso elicoidali e dotata di due torri lift che, oltre a fungere da appoggio per la struttura, consentiranno il raggiungimento dell’impalcato anche ai diversamente abili e ai ciclisti i quali potranno attraversare il campo ferroviario in tutta comodità e senza interferire con gli utenti della ferrovia. Oltre alle torri lift, per sorreggere la passerella, verranno posizionate 8 colonne in corrispondenza delle spalle delle due rampe che permettono ai convogli di raggiungere i marciapiedi sotterranei.

L’impalcato, sommariamente formato da un cassone metallico centrale e da due mensole laterali, verrà completato con un parapetto laterale particolarmente innovativo formato da una rete metallica speciale con andamento a zig-zag e corrimano in legno. Per la struttura longitudinale rastremata della passerella è previsto l’impiego di acciaio ad alta resistenza, mentre per scale e parapetti molti degli elementi verranno realizzati in acciaio inossidabile. Il piano di scorrimento verrà realizzato con uno strato di asfalto fuso.

Da qualche settimana è iniziata la progettazione e il termine di completamento dell’opera strutturale è previsto per agosto 2020.

Officine Ghidoni SA