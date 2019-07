Diario scolastico tra compiti e scarabocchi. Ricordi com'era il tuo?

Diario scolastico Caricamento in corso ... Usi (o utilizzavi) il diario scolastico della Svizzera italiana? Sì No Come lo usi (o utilizzavi)? Soltanto per annotare compiti e prove scritte Soprattutto per disegnare durante le lezioni Per lo scambio di dediche coi compagni Non lo uso (o usavo) Altro Hai conservato i tuoi diari scolastici? Certo, che domande Forse sono in cantina No, li ho persi in un trasloco No, li ho buttati [{"keyQ":"q_du5td9"},{"keyQ":"q_us9m6"},{"keyQ":"q_nzrn2i"}] Vota Risultati Usi (o utilizzavi) il diario scolastico della Svizzera italiana? Sì 91% (62 voti) 91% No 9% (6 voti) 9% Come lo usi (o utilizzavi)? Soltanto per annotare compiti e prove scritte 60% (41 voti) 60% Soprattutto per disegnare durante le lezioni 12% (8 voti) 12% Per lo scambio di dediche coi compagni 19% (13 voti) 19% Non lo uso (o usavo) 3% (2 voti) 3% Altro 6% (4 voti) 6% Hai conservato i tuoi diari scolastici? Certo, che domande 25% (17 voti) 25% Forse sono in cantina 21% (14 voti) 21% No, li ho persi in un trasloco 6% (4 voti) 6% No, li ho buttati 49% (33 voti) 49% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1379478,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"834466","title":"Diario scolastico","questions":{"q_du5td9":{"a":{"a_1gi3x":"Sì","a_n841o7":"No"},"q":"Usi (o utilizzavi) il diario scolastico della Svizzera italiana?","t":"0"},"q_us9m6":{"a":{"a_1gi3x":"Soltanto per annotare compiti e prove scritte","a_xc9gw9":"Soprattutto per disegnare durante le lezioni","a_ypi7wm":"Per lo scambio di dediche coi compagni","a_gs8orn":"Non lo uso (o usavo)","a_qq83z":"Altro"},"q":"Come lo usi (o utilizzavi)?","t":"0"},"q_nzrn2i":{"a":{"a_1gi3x":"Certo, che domande","a_y0womg":"Forse sono in cantina","a_xk36xe":"No, li ho persi in un trasloco","a_t1fzej":"No, li ho buttati"},"q":"Hai conservato i tuoi diari scolastici?","t":"0"}}}

BELLINZONA - Dal 1939 è passato nelle mani di tutti gli allievi ticinesi e del Grigioni italiano: si tratta del Diario scolastico della Svizzera italiana, che quest’anno compie ottant’anni. All’inizio era semplicemente una sorta di quaderno, pensato per favorire «il contatto diretto tra docente e famiglia». Allora non erano nemmeno riportate le date, che venivano inserite direttamente dai ragazzi, permettendo per anni ristampe senza cambiamenti onerosi (all’epoca la composizione si faceva ancora con la fusione in piombo). Negli anni Settanta il diario ha poi iniziato a cambiare volto, dando sempre più spazio a contenuti espressamente rivolti agli allievi (dalle nozioni di geometria e civica a elenchi di fatti curiosi). E diventando anche uno spazio d’espressione per l’illustrazione ticinese e svizzera.

Ora è pronta l’edizione per l’anno scolastico 2019-2020: il diario dell’ottantesimo - affidato a Juliane Roncoroni per illustrazioni e progetto visivo, e a Sara Groisman per testi e coordinamento - che propone agli allievi un viaggio in treno. Un’esperienza, questa, che fa parte della vita quotidiana di molti ragazzi che frequentano le scuole del cantone. Luogo di incontro, riflessione, studio e ozio, il treno è uno spazio importante per giovani e adulti, e si è voluto ricordarlo proprio in questa annata che prepara a un cambiamento radicale: l’apertura, nel dicembre 2020, della galleria di base del Ceneri che promette di rivoluzionare il trasporto pubblico ticinese.

E si parla anche di un viaggio nel tempo, attraverso fotografie storiche provenienti dall’Archivio audiovisivo di Capriasca e Val Colla. Immagini del passato che dialogano con i disegni 2.0 di Juliane Roncoroni, realizzati a mano e poi digitalizzati. Come da tradizione, l’agenda rimane comunque di carta (rigorosamente riciclata): un invito alla scrittura e allo scarabocchio e soprattutto alla conservazione, perché sfogliare il proprio diario ad anni di distanza è sempre una scoperta.

Il Diario, pubblicato dall’Istituto editoriale ticinese, è in vendita in librerie, cartolerie e grandi magazzini della Svizzera italiana.