Promozioni nell'esercito, ci sono anche quattro ticinesi

BERNA - Ci sono anche alcuni ticinesi fra gli ufficiali promossi di recente nell'esercito svizzero e i cui nuovi gradi hanno effetto a partire dall'inizio di questo mese.

Questi sono Simaz Mario (Sessa) al grado di tenente colonnello SMG; Gabriele Robin (Mezzovico) e Jacomelli Andrea (Bellinzona) al grado di capitano; Daldini Michael (Claro) al grado di primotenente.

Ecco tutte le promozioni.

Al grado di colonnello SMG

Ebener Elmar, 3919 Blatten (Lötschen) VS

Forrer Marco, 6018 Buttisholz LU

Al grado di colonnello

Arnold Jürg, 5078 Effingen AG

Binder Fernando, 6340 Baar ZG

Cassani Dominik, 4105 Biel-Benken BL

Fetz Marco, 8907 Wettswil am Albis ZH

Garraux François, 3052 Zollikofen BE

Johnson Daniel, 5085 Sulz AG

Rappazzo Alessandro, 6315 Oberägeri ZG

Scherer Gina, 6372 Ennetmoos NW

Tanner Rinaldo, 3210 Kerzers FR

Al grado di tenente colonnello SMG

Barca Raoul, 3322 Urtenen-Schönbühl BE

Büchler Pascal, 8004 Zürich ZH

Camenisch Roman, 8304 Wallisellen ZH

Hänggi Gregor, 4852 Rothrist AG

Simaz Mario, 6997 Sessa TI

Al grado di tenente colonnello

Bolliger Simon, 5225 Bözberg AG

Caspar Mario, 3626 Hünibach BE

Cusin Michel, 1532 Fétigny FR

Fiorentino Gianluca, 3283 Kallnach BE

Grob Jost, 3280 Murten FR

Hebeisen Andreas, 8620 Wetzikon ZH

Küffer Samuel, 1462 Yvonand VD

Perler Lionel, 1417 Essertines-sur-Yverdon VD

Roth Sven, 5524 Niederwil AG

Spälti Andreas, 8004 Zürich ZH

Spitteler Therese, 3503 Gysenstein BE

Stein Daniel, 8610 Uster ZH

von Rotz Gregor, 8802 Kilchberg ZH

Wernli Andreas, 3705 Faulensee BE

Widmer Nicolas, 1009 Pully VD

Zürcher Melchior, 3600 Thun BE

Al grado di maggiore

Bernhard Thomas, 8050 Zürich ZH

Bühler Christoph, 3003 Bern BE

Burren Nicolas, 8330 Pfäffikon ZH

Catanzaro Myriam, 6440 Brunnen SZ

Cucci Dario, 4208 Nunningen SO

Gasser Thomas, 8874 Mühlehorn GL

Hug Roman, 7202 Says GR

Jankovic Tomislav, 4628 Wolfwil SO

Klein Sebastian, 1167 Lussy-sur-Morges VD

Schweizer Jan, 8197 Rafz ZH

Verna Fabio, 8542 Wiesendangen ZH

Wydler Andreas, 3600 Thun BE

Al grado di capitano

Ammann Stefan, 8353 Elgg ZH

Baur Thomas, 8415 Berg am Irchel ZH

Beeler Martin, 5612 Villmergen AG

Beney Jonathan, 1971 Grimisuat VS

Bottega Carlo, 8762 Schwanden GL

Brunner Marco, 8302 Kloten ZH

Bühler Christian, 3508 Arni (BE) BE

Bührer Michael, 8444 Henggart ZH

Burkart Thierry, 5400 Baden AG

Caminada Kevin, 3053 Münchenbuchsee BE

Casty Claudio, 7016 Trin Mulin GR

Cavadini Matteo, 3008 Bern BE

Clément Alain, 1700 Fribourg FR

Düblin Sebastian, 4102 Binningen BL

Dutoit Adrien, 5616 Meisterschwanden AG

Eglin Samuel, 4054 Basel BS

Eichmann Tobias, 8185 Winkel ZH

Eugster Daniel, 5603 Staufen AG

Farinelli Fabrizio Danilo, 4900 Langenthal BE

Felber Marco, 6045 Meggen LU

Frölich Simon, 8046 Zürich ZH

Gabriele Robin, 6805 Mezzovico TI

Grech Robin, 1098 Epesses VD

Huber Reto, 3095 Spiegel b.Bern BE

Hug Beat, 3007 Bern BE

Hürbin Fabian, 4317 Wegenstetten AG

Imahorn Raphael, 9500 Wil SG

Jacomelli Andrea, 6500 Bellinzona TI

Kammerlander Püzant, 8594 Güttingen TG

Keller Thomas, 8048 Zürich ZH

Kocher Damian, 2540 Grenchen SO

Kräuchi Urs, 3066 Stettlen BE

Kretschmar Katja, 8867 Niederurnen GL

Labora Dorian, 8041 Zürich ZH

Mathieu Bastien, 1950 Sion VS

Meier Alexander, 8049 Zürich ZH

Melcher Gian-Reto, 7000 Chur GR

Müller Micha, 5734 Reinach AG

Niffeler Kilian, 6017 Ruswil LU

Parag Hasan, 8105 Regensdorf ZH

Peng Thomas, 7477 Filisur GR

Rüegsegger Clemens, 5200 Brugg AG

Scheiwiller Thomas, 8240 Thayngen SH

Schelb Thomas, 3314 Schalunen BE

Schenk Kevin, 5722 Gränichen AG

Schmidli Philip, 8162 Steinmaur ZH

Schreyer Jean François, 6416 Steinerberg SZ

Steck Laurent, 1093 La Conversion VD

Steinbrüchel Marc, 9300 Wittenbach SG

Sunier Danny, 3238 Gals BE

Vogel Michael, 6043 Adligenswil LU

Weber Angela, 7000 Chur GR

Zimmermann Ken, 3360 Herzogenbuchsee BE

Al grado di primotenente

Aymon Romain, 1920 Martigny VS

Beeler Manuel, 8408 Winterthur ZH

Berchtold Toto, 8004 Zürich ZH

Bergmann Matthias, 3076 Worb BE

Berz Christoph, 4663 Aarburg AG

Bichsel Lukas Robert, 3400 Burgdorf BE

Brunner Patrik, 3400 Burgdorf BE

Bütler Alain, 5625 Kallern AG

Daldini Michael, 6702 Claro TI

Degani Umberto, 9435 Heerbrugg SG

Dominé Damien, 2800 Delémont JU

Enderle Andreas, 8280 Kreuzlingen TG

Ferronato Nicola, 6052 Hergiswil NW

Frey Moritz, 4600 Olten SO

Fritschi Marc, 6300 Zug ZG

Fuhrer Janik, 3400 Burgdorf BE

Gertsch Manuel, 3800 Matten b. Interlaken BE

Göldi Simon, 8737 Gommiswald SG

Graf Pascal, 7206 Igis GR

Häfeli Simon, 1196 Gland VD

Handschin Jean-Louis Joseph, 3280 Murten FR

Hermann Thierry, 3012 Bern BE

Hüppin Lukas Fritz, 8855 Wangen SZ

Inniger Michael, 3715 Adelboden BE

Jud Andreas, 8887 Mels SG

Lässer Luca, 8610 Uster ZH

Lehmann Dan, 8173 Neerach ZH

Leuzinger Adrian, 8603 Schwerzenbach ZH

Maag Raoul, 8706 Meilen ZH

Massy Raphaël, 1638 Morlon FR

Möller Erich, 7402 Bonaduz GR

Müller Tobias, 8570 Weinfelden TG

Nikitin Mikhail, 8106 Regensdorf 2 Adlikon ZH

Petermann Tristan, 6142 Gettnau LU

Petrovay Tristan, 1134 Vufflens-le-Château VD

Raimann Christian, 9315 Neukirch-Egnach TG

Ratti Dario, 3053 Münchenbuchsee BE

Rauccio Anthony, 1066 Epalinges VD

Rikic Nebojsa, 3600 Thun BE

Rottmeier Fabrice Alain, 1025 St-Sulpice VD

Schärer Kevin, 6010 Kriens LU

Seiz Marco, 9425 Thal SG

Stöckli Marc, 6017 Ruswil LU

Surber Jakob, 4059 Basel BS

Suter Alexander, 5032 Aarau Rohr AG

Widmer Matthieu, 1266 Duillier VD

Winteler Daniel, 9508 Weingarten-Kalthäusern TG