Le 9 cose che vorrebbero i luganesi, sul bus

LUGANO - La lista dei desideri è lunga. Forse è irrealizzabile, ma tanto vale sognare. Sogni modesti, da passeggeri del trasporto pubblico: il consigliere comunale Giovanni Albertini (Ppd-Gg) li ha raccolti nelle scorse settimane tramite un sondaggio online e il risultato è un'interrogazione che presenterà oggi al Municipio. Sette punti che – precisa – «vogliono essere delle critiche costruttive e degli spunti su cui lavorare».

Orari serali ed eventi - Le proposte del “popolo dei bus” a Lugano cominciano dagli orari: «È emerso – rileva Albertini – che le fasce serali non sono adeguatamente coperte» a Lugano. Il numero di corse «andrebbe intensificato fino almeno alle 24 e il mattino prima delle 6, anche durante il fine settimana». Gli orari inoltre potrebbero essere più flessibili e «venire adeguati in occasione di eventi e manifestazioni cittadine».

Più sconti sui biglietti - La seconda voce di lamentela è – naturalmente – il costo dei biglietti, e qui i passeggeri si sbizzarriscono: immaginano «una tessera famiglia» dove a pagare siano solo gli adulti, un «abbonamento a metà prezzo durante la stagione estiva», o un biglietto domenicale a prezzo fisso per tutta la giornata. Non risparmiano critiche alla nuova funicolare tra piazza Cioccaro e la stazione Ffs, il cui costo (1.30 franchi a corsa) è giudicato eccessivo, e la segnaletica carente per quanto riguarda l'accessibilità.

Tariffe da semplificare - Altra nota dolente è la complessità della mappa tariffaria. Al Municipio i partecipanti al sondaggio «chiedono di allestire un'area urbana unica per tutte le tratte Tpl, e una extraurbana per le Arl» riassume Albertini. Per semplificare ancor più le cose, c'è chi propone «un biglietto della durata di due ore con libera circolazione su tutta la rete».

Minibus e Park and Ride - Poi c'è il nodo delle fermate, che per le Autolinee regionali «dovrebbero essere estese in condivisione con le Tpl» a cominciare dal piazzale della stazione. I collegamenti con la periferia inoltre «potrebbero essere potenziati con un servizio navetta mini-bus». Per finire agevolazioni agli utenti del Park and Ride nell'utilizzo di bus e bike-sharing: perché no? Sognare non costa nulla. Ora la palla passa all'esecutivo.