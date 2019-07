Temperature più fresche in arrivo

LUGANO - Con un'allerta meteo per temporali a nord, e chicchi di grandine come pallide da tennis a pochi chilometri dal confine con l'Italia (ieri sera, vedi foto), non possiamo che ritenerci fortunati. Le previsioni meteo alle nostre latitudini, infatti, sono ideali.

E non solo perché qualche pioggerella serale non può che far bene alla vegetazione, ma anche perché sarà portatrice dell'agognato refrigerio.

Da domani - secondo Meteo Svizzera - la colonnina di mercurio scenderà gradualmente sotto i 30 grandi di massima. Ciò sarà favorito, evidentemente, dai rovesci e temporali che, nel corso della settimana, interromperanno brevemente quelle che dovrebbero essere comunque delle giornate prevalentemente soleggiate.