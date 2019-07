Scoppia l'estate ad Airolo

AIROLO - È scoppiata l'estate (anche) ad Airolo. Gli impianti - gestiti da Valbianca SA - hanno infatti aperto i propri battenti nella giornata odierna e sono tante le persone che hanno deciso di scappare dalla calura cittadina per godersi la montagna.

Da oggi e fino al 20 ottobre (dalle 8.15 alle 18.15) sarà quindi possibile salire in quota per vivere giornate all’insegna del divertimento sulle splendide montagne leventinesi in compagnia di tutta la famiglia. Durante la giornata di apertura sono state svelate anche le tante novità per questa stagione estiva.

Offerte per ghiottoni - La principale riguarda bar “La Chièuna”, situato alla partenza delle funivie, che sarà aperto giornalmente dalle 8.00 alle 19.00 e fungerà anche da cassa delle funivie. Buone nuove anche per i golosi, visto che Valbianca ha rinnovato l’offerta gastronomica sul comprensorio. «Il ristorante Pesciüm, - situato a 1'700 metri in una zona protetta con alpeggi e boschi di larici - proporrà una cucina basata su prodotti locali lavorati in modo semplice, affinchè si possano percepire i sapori della tradizione culinaria di montagna. Immancabili saranno le classiche torte della regione che potranno essere consumate in qualsiasi momento della giornata». Durante la settimana il ristorante Pesciüm proporrà un piatto del giorno diverso, ispirato ai classici della cucina nazionale ed internazionale e nel weekend si potranno gustare costine e polenta.

A tutta mountain bike - Durante la primavera Valbianca si è anche impegnata al fine di migliorare l’offerta per le mountain bike, effettuando dei lavori sui percorsi esistenti. «Ricordiamo a tutti gli appassionati che la risalita con la bicicletta non richiede alcun sovrapprezzo, e che la giornaliera MTB, consentendo un numero illimitato di risalite con la funivia, permette di approfittare al meglio delle lunghe giornate estive».

Pacchetti - Visto il successo dell’anno passato sono stati riproposti il Pacchetto Pesciüm e le Family Weeks, entrambi validi dal lunedì al venerdì. «Il Pacchetto Pesciüm - ricorda Valbianca - include la risalita (andata e ritorno) fino a Pesciüm e pranzo del giorno al ristorante Pesciüm per soli 20 franchi. Le Family Weeks invece avranno luogo fra il 22 luglio e il 16 agosto e permetteranno all’intera famiglia di salire fino al Sasso della Boggia, pranzare al ristorante Pesciüm e fare merenda per soli 90.

Giornate dedicate - Oltre a ciò, in questo inizio della stagione estiva vi saranno una giornata dedicata al cioccolato, la giornata del gelato e la giornata dei genitori. Visto il successo della scorsa edizione verrà infine riproposta anche la giornata con l’alpigiano presso l’Alpe Pesciüm.

Tipress