Ancora un caldo fine settimana

LUGANO - Ancora un fine settimana all’insegna del caldo, con temperature che sorpasseranno nuovamente i 30 gradi.

Sabato le temperature minime non scenderanno sotto i 20 gradi in pianura, e la giornata sarà dapprima abbastanza soleggiata. Nel corso del pomeriggio MeteoSvizzera non esclude rovesci o temporali soprattutto sui rilievi. Le temperature massime toccheranno i 32 gradi.

Anche la giornata di domenica si preannuncia abbastanza soleggiata, con tendenza a vento da nord. Rischio di temporale isolato solo nel Sottoceneri. In pianura le temperature oscilleranno tre i 19 e i 30 gradi.

Il resto della settimana seguirà lo stesso andamento: giornate parzialmente soleggiate con possibili temporali. Temperature in diminuzione, sia le massime che le minime.

Allerta incendio - In tutta la Svizzera italiana è ancora in vigore l’allerta di grado tre per quanto riguarda l’incendio di boschi.

Temporali violenti - La Svizzera italiana questo weekend se la passerà molto meglio del resto del Paese, dove sono invece attesi forti temporali, associati a grandine, forti raffiche di vento e piogge intense. L’allerta di grado tre è attiva a partire da sabato pomeriggio fino alla fine della giornata di domenica. Risparmiata anche la parte orientale dei Grigioni.