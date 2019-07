Armi, alcol e frasi sessiste nella gita di classe a Locarno

LOCARNO / OBERWIL - La gita di fine corso di alcuni studenti delle scuole medie di Oberwil (BL) a Locarno è andata totalmente fuori controllo. Invece di un tranquillo viaggio di classe per festeggiare il diploma, gli allievi - di soli 15 anni - hanno movimentato le loro giornate con armi (finte), alcol, frasi sessiste e razziste e per concludere il tutto con una convocazione in polizia per degli interrogatori e il ritorno a casa anticipato.

Alcuni studenti - stando a quanto riferito dalla Basler Zeitung - si sono infatti recati a Luino per comprare delle armi giocattolo. L'acquisto però non è passato inosservato e non è per nulla piaciuto agli insegnanti, che hanno allertato la polizia ticinese. Gli agenti hanno perquisito lo stabile in cui gli allievi pernottavano e hanno proceduto ad interrogare gli studenti.

Tutto questo, come confermato dalla direttrice della scuola al quotidiano basilese, ha portato alla fine anticipata del viaggio di fine corso. Ma armi e alcol sono state solo le ultime gocce che hanno fatto traboccare il vaso.

Sessismo e razzismo sono la "normalità" - Nella chat di WhatsApp della classe, infatti, sono stati notati diversi atteggiamenti inaccettabili. Qui le ragazze vengono sistematicamente insultate e minacciate. E le immagini a sfondo pornografico sono all'ordine del giorno. Last but not least, durante il viaggio in Ticino si è verificato almeno un comportamento razzista. Comportamento che non ha provocato nessuna reazione da parte del docente.