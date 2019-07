La canicola ha le ore contate. Arrivano i temporali

LUGANO - La canicola ha le ore contate. L'allerta meteo per il forte caldo, ancora ferma a livello 4, cesserà d'essere da domani sera e, almeno per un po', non dovrebbe più farci temere notti insonni.

Nel frattempo in Ticino è di nuovo allerta meteo: Questa volta per i temporali. Precipitazioni intense sono attese in particolare nel Locarnese (livello 4), ma anche nel Basso Moesano, Riviera, Luganese e Mendrisiotto (livello 3).

I temporali estivi, in Ticino, caratterizzeranno un po' tutto il resto della settimana, intervallati, come solito in questa stagione, da giornate sostanzialmente soleggiate.

La pioggia, in ogni caso, porterà quel giusto refrigerio con temperature massime che non dovrebbero superare i 30 gradi. Almeno fino al weekend.

Ennesima notte tropicale - Intanto, quella appena trascorsa è stata l'ennesima notte tropicale in Svizzera, con le temperature che in molte località sono rimaste sopra i 20 gradi. Stando a MeteoNews il valore massimo, 24,6 gradi, è stato registrato dalla stazione di rilevamento di Männedorf (ZH) situata a 430 m di altezza.

Anche a Lugano e Wallisellen (ZH) la calura non ha concesso tregua neppure nelle ore notturne, con la colonnina di mercurio che non è scesa sotto i 24,3 gradi.

Già la scorsa notte, nella Svizzera romanda si sono verificati temporali con venti tempestosi. A Plaffeien, nel canton Friburgo, sono state misurate raffiche di 99 km/h.