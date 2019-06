All’orizzonte i primi temporali

LUGANO - Il grande caldo sta giungendo al termine, almeno per questa ondata. Ma a scendere saranno soprattutto le temperature minime, che pian piano nei prossimi giorni regaleranno un po’ di piacevole frescura notturna.

Per domani, dopo un weekend di sole e temperature molto alte, MeteoSvizzera prevede qualche annuvolamento, e non è escluso qualche temporale, soprattutto lungo le Alpi. La massima toccherà i 32 gradi, mentre in pianura il termometro non scenderà al di sotto dei 21 gradi. Domani sera terminerà anche l’allerta di grado 4 (pericolo forte), in vigore ormai da diversi giorni.

Martedì la giornata si preannuncia abbastanza soleggiata, ma col passare del tempo sono previsti alcuni temporali, specialmente in montagna. Le massime toccheranno ancora i 31 gradi, mentre le minime i 22.

Per la giornata di mercoledì è ancora prevista la presenza del sole, ma nel pomeriggio sono attesi alcuni temporali. La temperatura massima si abbasserà a 28 gradi. Previsione simile anche per la giornata di giovedì, con temporali serali previsti in montagna, e 29 gradi in pianura.

Venerdì si toccheranno nuovamente i 30 gradi, e il weekend sarà abbastanza soleggiato. Le temperature minime però scenderanno attorno ai 18 gradi, per notti serene.

Pericolo di incendi - In mancanza di piogge abbondanti, e a causa del grande caldo che ha investito tutto il Ticino e non solo, è in vigore l’allerta di grado 3 per l’incendio di boschi in tutta la Svizzera italiana.