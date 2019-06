Cercasi sherpa dei rifiuti

BELLINZONA - I rifiuti prodotti dalle capanne, seppur gestiti con attenzione evitando usa e getta e sprechi alimentari, devono essere portati a valle. Come? Con il progetto “Sherpa” – che nel 2018 ha visto la partecipazione di ben 300 volontari – durante l’estate 2019 tutti coloro che si recheranno in quota potranno contribuire a tenere pulite le vette portando volontariamente i sacchetti a valle, per poi smaltirli correttamente.

I gestori delle Capanne Monte Tamaro (Unione Ticinese Operai Escursionisti, UTOE), Adula (UTOE), Bovarina (UTOE), Monte Bar (Club Alpino Svizzero-Sezione Ticino), Cornavosa (Società Escursionistica Verzaschese) e Scaletta (Società Alpinistica Ticinese-Sezione Lucomagno) depositeranno i sacchetti contenenti i rifiuti in un espositore dedicato così che ogni escursionista potrà caricarne qualcuno per portarlo a valle.

In questo modo i volontari potranno aiutare i capanatt a non accumulare rifiuti, diminuendo i costi ambientali generati dal trasporto in elicottero.

Inoltre, compilando il guest book, sarà possibile partecipare all’estrazione di tanti premi.

Per l’edizione 2019 il primo premio è una bicicletta Merida City/Trekking Crossway 500 offerta da Merida Bike, del valore di CHF 1190.-. L'estrazione dei vincitori è prevista per lunedì 25 novembre 2019.

Il progetto Sherpa nasce nell’ambito del progetto Territorio e Montagne Pulite, realizzato dal Dipartimento del territorio in collaborazione con l’Azienda Cantonale Rifiuti (ACR), la Federazione Alpinistica Ticinese (FAT) e con il Club Alpino Svizzero-Sezione Ticino.

“Sherpa” è inoltre sostenuto da diversi partner locali. Maggiori informazioni su www.montagnepulite.ch.