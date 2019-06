Estival Jazz, attenzione a dove parcheggiate. Tolleranza zero

LUGANO - In occasione della 41esima edizione della manifestazione, la Polizia informa i cittadini sulle disposizioni particolari di cui tenere conto.



Lungolago e veicoli. Al fine di garantire la sicurezza durante l’evento, la tratta del lungolago che va dalla rotonda LAC sino a Piazza Castello verrà chiuso nei seguenti orari: giovedì 4 luglio dalle 20:00 alle 01:30, venerdì 5 luglio dalle 19:30 alle 03:00, sabato 6 luglio dalle 19:00 alle 03:00. Per quanto concerne i parcheggi, la Polizia consiglia alla popolazione l’utilizzo dei mezzi pubblici o comunque la pianificazione di trasferte in gruppo: questo perché le possibilità di posteggio nei pressi della manifestazione saranno limitate. Le autorità ricordando inoltre che non verranno tollerate auto e moto sui marciapiedi o nei luoghi che ostacolano i pedoni, sulla linea vietante la fermata, sui passaggi pedonali e sulle linee vietanti l'arresto (pre pedonali), nelle aree d'intersezione e nella zona pedonale.

Borseggi, alcool e oggetti pericolosi. La Polizia informa che la concentrazione elevata di persone facilita l'agire dei malintenzionati, per questo motivo raccomanda di prestare particolare attenzione ai propri effetti personali e di avvisare le autorità in caso di fatti anomali. In caso di eccessivo caldo, si consiglia di bere molta acqua. Ad ogni modo, i servizi sanitari saranno preposti nel luogo della manifestazione. Inoltre, visti i maggiori rischi legati all’uso di alcool, la Polizia comunica che potranno essere svolti dei controlli della circolazione. Le autorità, infine, ricordano che oggetti e contenitori in vetro, quali bottiglie e bicchieri, sono vietati nell'area dell’evento.