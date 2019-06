L'incontro tra due compagnie di danza: mondi che s'incrociano

LOSONE - Una settimana di lavoro a porte chiuse, che terminerà il 28 giugno, alla Fabbrica di Losone: uno uno spazio privilegato e intimo, non aperto al pubblico, nel quale sperimentare, esplorare ed interrogarsi sui legami che uniscono le loro singole culture coreografiche. È la grande opportunità di due compagnie di danza contemporanea: ZOO/Thomas Hauert -

del pluripremiato coreografo svizzero attivo internazionalmente residente a Bruxelles - e MOPS_DanceSyndrome, realtà unica in Europa composta unicamente da danzatori con sindrome di

Down fondata e diretta dalla coreografa Ela Franscella a Locarno.

Un incontro dove le esperienze poetiche della danza e della performance potranno esprimersi e dialogare in un percorso di condivisione e ricerca. Un laboratorio vissuto quale terreno fertile dove sviluppare materie e nuovi processi coreografici con l’invito ad appropriarsi degli strumenti dell’universo coreografico dell’altro, lasciandosi trasportare oltre le proprie conoscenze, scoprendo così nuovi percorsi di creazione insieme in una condivisione del sensibile.

I partecipanti - Per ZOO/Thomas Hauert: Mat Voorter, Sarah Ludi, Samantha van Wissen, Federica Porello e il coreografo Thomas Hauert. Per MOPS_DanceSyndrome: Amedea Aloisi, Simone Lunardi, Gaia Mereu, Elisabetta Montobbio, Lili Stanger e la coreografa Ela Franscella.

ZOO/Thomas Hauert - ZOO/Thomas Hauert è una compagnia di danza contemporanea con base a Bruxelles. Nel 1998, il danzatore svizzero Thomas Hauert, rinomato coreografo elvetico attivo a livello internazionale, ha deciso di formare la propria compagnia e ha creato da allora più di venti pezzi che hanno girato il mondo. La sua ultima creazione How to proceed festeggia il 20° anniversario della compagnia. Fuori dal contesto di ZOO, Thomas Hauert ha creato pezzi per P.A.R.T.S., the Zurich Ballet, Toronto Dance Theatre, Candoco Dance Company, CCN Ballet de Lorraine. Thomas Hauert è il direttore artistico della laurea in danza contemporanea presso la scuola La Manufacture (Haute École des Arts de la Scène) di Losanna dal 2014. Thomas Hauert è "artiste en compagnonnage" al Théâtre de Liège (2018-2022) e artista in residenza al Théâtre Les Tanneurs di Bruxelles. Infine, il lavoro di ZOO/Thomas Hauert ha ottenuto molteplici premi, tra i quali il Premio svizzero di danza per Modify nel 2005, From B to B nel 2013 e inaudible nel 2017.

MOPS_DanceSyndrome - L’Associazione non-profit MOPS_DanceSyndrome è una realtà artistica, culturale e sociale indipendente svizzera, una scuola e compagnia di danza contemporanea composta unicamente da giovani adulti con sindrome di Down, fondata e diretta dalla coreografa e artista pluridisciplinare svizzera Ela Franscella a Locarno. Attiva da oltre 10 anni e unica nel suo genere in Europa, ha ottenuto il Premio Pro Ticino 2018 e persegue la tutela e la valorizzazione dell’individuo attraverso la diversità, diventando con la propria danza ambasciatrice di un messaggio di rispetto, uguaglianza e coevoluzione per una società più inclusiva, attenta e consapevole. La MOPS ha al suo attivo dieci produzioni coreografiche originali, ha realizzato quattro cortometraggi di video arte ed è riconosciuta per la sua qualità e professionalità da Pro Helvetia-Fondazione svizzera per la cultura, Danse Suisse, British Council, Repubblica e Cantone Ticino e Città di Locarno.