«Studenti liceali iper stressati, ma non solo per la scuola»

BELLINZONA – Arrivano segnalazioni di disagio dal liceo Lugano 2. A riportarle, alcuni genitori preoccupati per lo stato di salute dei rispettivi figli. Si parla addirittura di burnout. Casi di forte stress anche negli altri quattro licei della Svizzera italiana e alla Scuola cantonale di commercio. È in base a questa situazione che, circa un anno fa, l’Ufficio dell’insegnamento medio superiore ha deciso di introdurre la figura del mediatore nelle scuole di livello liceale. A fine anno scolastico, è tempo di bilanci per il capo ufficio Daniele Sartori.

Avete formato ben sette mediatori. Siete soddisfatti di questo primo anno?

«Non abbiamo ancora i dati definitivi. Ma le sensazioni sono buone».

C’è un dato di fatto che preoccupa. Gli allievi sembrano sempre più stressati. Come lo giustifica?

«Ci è stato effettivamente segnalato un aumento della fragilità emotiva dei ragazzi negli scorsi anni. Un po’ per l’ansia, un po’ per lo stress. Il liceo è effettivamente una scuola esigente».

La sceglie oltre il 40% dei teenager ticinesi. E al primo anno sono in molti a bocciare. Dati eloquenti, no?

«Purtroppo per molti è ancora una scappatoia, quando non si sa bene cosa fare. Le statistiche ci indicano che circa il 30% degli allievi viene bocciato in prima liceo. Spesso perché la loro motivazione non è adeguata alle competenze richieste».

A livello politico si è discusso parecchio sull’eventualità di un liceo più orientato verso le materie umanistiche, e meno verso quelle scientifiche, notoriamente ostiche.

«Noi non possiamo cambiare la proporzione tra materie umanistiche e materie scientifiche. Seguiamo direttive federali. Però in ballo c’è una modifica di legge. Si vorrebbe fare avere agli allievi un approccio più graduale verso le materie scientifiche, rispetto a quanto accade invece ora».

Gli allievi sotto il vostro “cappello” sono circa 5'000. Cosa vi preoccupa di più?

«Non necessariamente i problemi dei ragazzi sono legati alla scuola. Magari anche alla vita privata. Alla società, sempre più esigente e competitiva. Anche gli aspetti relazionali stanno cambiando, e il boom delle nuove tecnologie non ci aiuta».

Chi è il mediatore?

«Un docente di disciplina che si mette a disposizione per diventare un punto di riferimento in caso di bisogno. Ovviamente non deve fare tutto da solo. L’idea è quella di creare una rete affinché eventuali difficoltà siano affrontate in tempo. Si tratta di un modello che già aveva ottenuto buoni frutti nelle scuole professionali».