E da oggi... attenti alla canicola!

LUGANO - L'estate è ufficialmente cominciata solo un paio di giorni fa. E dobbiamo già fare i conti con il primo grande caldo. Questa settimana le colonnine di mercurio arriveranno infatti a toccare i 36 gradi in Ticino, mentre oltre San Gottardo si parla addirittura di 39. E non c’è da aspettarsi troppo refrigerio notturno, dato che da mercoledì non si scenderà sotto i 20 gradi. Il motivo? Un rafforzamento della zona di alta pressione sull’Europa centrale e meridionale con l’afflusso di aria calda di origine nordafricana.

Da qui l’allerta di livello 3 (pericolo marcato) valido per tutto il paese (eccetto la regione alpina) da oggi a mezzogiorno fino alle 18 di venerdì. «Un livello che viene raggiunto quando l’ondata di calore può mettere seriamente in pericolo una buona parte della popolazione» spiega il meteorologo Daniel Murer. Il passaggio all'allerta di livello 4 potrebbe avvenire se le temperature restassero elevate anche il prossimo weekend. «Ma è troppo presto per stabilirlo». Non si esclude comunque che si possano raggiungere addirittura i 40 gradi.

Nonostante l’ondata di calore, non ci sarebbe al momento da temere sul fronte dell’approvvigionamento idrico. «Dall’inizio di maggio abbiamo registrato, in Svizzera, un periodo con molte piogge. I fiumi portano acqua a sufficienza. E lo scioglimento delle nevi non è ancora concluso» spiega l’idrologo Massimiliano Zappa dell’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio WSL.

La situazione di partenza è completamente diversa rispetto all’ondata di calore dello scorso anno, che era preceduta da un lungo periodo di siccità. «Quest’anno va diversamente, dato che non ci sono segni di grave siccità. Una situazione che non cambierà nemmeno con questa ondata di calore». Le regioni che lo scorso anno hanno sofferto molto la siccità, si sarebbero nel frattempo riprese. «A eccezione della Svizzera nord-occidentale, in particolare nella zona di Olten, che potrebbe soffrire se ci fosse un’ondata di calore analoga a quella del 2018» conclude Zappa.