Un esercito di ticinesi indebitati

LUGANO - In questa estate 2019 sempre più torrida il Pil cantonale ristagna, gli acquisti d'auto aumentano – lo dice l'ultimo notiziario Ustat – e i ticinesi s'indebitano. Al centralino della Caritas i telefoni scottano non per il caldo, ma per le richieste d'aiuto. «Registriamo un'aumento di contatti e questo significa, forse, che semplicemente il nostro sportello è più conosciuto» spiega il responsabile del servizio indebitamento Dante Balbo. «Certo la situazione non è rosea».

Numeri in crescita - Il servizio ha visto crescere negli anni i suoi utenti in modo esponenziale. Nel 2015 le persone sovra-indebitate che si sono rivolte a Caritas Ticino per una consulenza erano state una ventina. L'anno dopo – quando è entrato in funzione il numero verde 0800 20 30 30, ad agosto – i dossier erano già triplicati: 58. Nel 2017 sono saliti a 200. L'anno scorso per la prima volta gli indebitati erano la maggioranza delle persone rivoltesi al servizio sociale di Caritas Ticino: 232 casi trattati su 486, per un totale di circa 800 persone.

I numeri di Caritas Ticino: anno n.dossier 2015 20 2016 58 2017 200 2018 232

«Momenti di crisi» - La statistica dettagliata verrà pubblicata a breve nel rapporto annuale dell'organizzazione. Ma la prima evidenza è che «non è vero che il sovra-indebitamento colpisce soprattutto i giovani o i disoccupati» sottolinea Balbo. «Da quello che osserviamo, a essere più colpite sono le persone in momenti di crisi o di passaggio, come il pensionamento, un divorzio, o quando i giovani vanno a vivere da soli. Se ai cambiamenti repentini di tenore di vita non corrisponde un adeguamento della spesa, può insorgere il problema».

Leasing e cassa malati - Una depressione – e una reazione da acquisto compulsivo – o un nuovo lavoro «comportano dei rischi così come la perdita dell'occupazione» continua Balbo. Le maggiori voci d'indebitamento? «Il leasing dell'auto, le tasse e i premi della cassa malati. Un capitolo a parte è il gioco d'azzardo, una piaga in gran parte sommersa: i giocatori faticano a chiedere aiuto, perché sperano sempre di riscattarsi con il gioco».