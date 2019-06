Obama sul Lago di Como, chi l'ha visto?

COMO - Barack Obama e famiglia sono arrivati ieri nella villa di George Clooney a Como. A partire dalle 14.30, fotografi, giornalisti e curiosi hanno atteso invano di poter vedere, anche soltanto a tiro di zoom, l'ex presidente americano o il padrone di casa.

La villa è blindata agli sguardi di curiosi dall'esterno e, come accade quando l'attore è in casa, vengono coperti anche i passaggi che portano alle dependances, a monte e a fianco dell'edificio.

Attorno, un cordone di sicurezza. Fotografi e giornalisti sono stati lasciati a 150 metri dall'ingresso della villa ed è stato proibito l'accesso alla spiaggetta e al molo che affiancano Villa Oleandra. Per poter ospitare i mezzi di scorte e forze dell'ordine, è stato anche chiuso il parcheggio pubblico di fronte alla villa.

Quale sia il programma di Barack Obama, della moglie Michelle e delle figlie, in questi due giorni, per ora non si sa. Ieri sera a Ossuccio era in programma il tradizionale e seguitissimo spettacolo pirotecnico di San Giovanni, che rievoca l'incendio dell'Isola Comacina, e non si sa se gli illustri ospiti abbiano voluto o potuto seguirlo, per ragioni di sicurezza.