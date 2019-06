Consegnati 149 diplomi all'Accademia di architettura

MENDRISIO - Sì è svolta quasta mattina nell’Aula magna del campus USI di Mendrisio la cerimonia di consegna dei Diplomi dell’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana.

La Cerimonia è stata aperta dal Rettore dell’USI, Prof. Boas Erez e sono in seguito intervenuti il Sindaco di Mendrisio, Samuele Cavadini, il Direttore dell’Accademia di architettura, arch. Riccardo Blumer e gli architetti portoghesi João Nunes e João Gomes da Silva, che hanno diretto il Diploma 2019. In tutto sono stati conferiti 149 diplomi di Master of Science in Architecture e 2 diplomi di Dottorato.

I diplomati, di 28 nazionalità, hanno concluso il ciclo di formazione della durata di 6 anni presso l’Accademia di architettura, dove si applica un modello didattico innovativo, interdisciplinare e generalista, acquisendo una competenza aperta e critica che spazia dalla progettazione delle varie tipologie architettoniche al disegno urbano e del paesaggio, dal riuso del patrimonio storico, alla costruzione sostenibile.

In particolare il Diploma 2019 dal titolo "Cagliari. Continuità", diretto dagli architetti João Nunes e João Gomes da Silva, ha sviluppato proposte progettuali per il complesso territorio della

città sarda in cui è in atto una profonda trasformazione.

In occasione della cerimonia è stata inaugurata l’esposizione dei progetti di Diploma allestita a Palazzo Canavée che resterà aperta al pubblico fino al 13 luglio 2019 (Lu –Sa 10.00-17.00, ingresso libero).

Master of Science in Architecture

Dottorato

Doctor of Architecture: Carlo Nozza, Italia

Doctor of Philosophy: Maritza Prosdocimi, Italia